Juventus motivado com volta do artilheiro A volta do centroavante Wellington Paulista, artilheiro da equipe no Campeonato Paulista com quatro gols, é a principal motivação do Juventus para tentar derrotar o São Paulo, domingo, em São Caetano do Sul, e tentar fugir do rebaixamento. Ele não atuou na derrota para a Portuguesa Santista, por 3 a 2, devido a uma pancada na coxa esquerda, mas treinou entre os titulares no coletivo desta sexta-feira e mostrou estar recuperado da lesão. "Sabemos que o São Paulo é um adversário muito difícil, cheio de qualidades, mas estamos muito motivados", disse o jogador de 20 anos. "A partida é uma vitrine para a equipe, uma chance de mostrar nosso futebol, já que terá transmissão pela tevê", disse o centroavante, também chamado de "Wellingol" pelos companheiros. A empolgação do elenco contrasta com a indignação da diretoria do clube, que entrou com uma medida cautelar de protesto contra a Federação Paulista de Futebol, por entender que o Juventus foi seguidamente prejudicado ao longo do campeonato. "Fizemos apenas três jogos em casa, contra cinco da maioria dos outros clubes, sem contar a arbitragem contra o Corinthians, pois se tivéssemos vencido aquele jogo - perderam por 3 a 2 -, já estaríamos livres do rebaixamento", afirmou o presidente Armando Raucci. "O azar do Juventus foi estar no caminho do Corinthians."