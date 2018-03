Juventus multada por torcida fascista A Juventus, que no fim de semana passado conquistou o título italiano da temporada, foi multada nesta terça-feira por um juiz esportivo em 11 mil euros (cerca de 35 mil reais), por causa de cartazes fascistas exibidos por seus torcedores no empate de 2 a 2 contra o Livorno, domingo. Durante o jogo, apareceram várias vezes, no setor da torcida da Vecchia Signora, como é chamada a Juventus pelos torcedores italianos, com símbolos e frases que evocavam o regime fascista.