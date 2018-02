Juventus nega ter enviado proposta para repatriar Emerson O presidente da Juventus, Giovanni Cobolli Gigli, afirmou nesta quarta-feira que não fez nenhuma proposta ao Real Madrid para tentar repatriar o brasileiro Emerson, que está sendo muito criticado pela torcida madrilenha por causa das fracas atuações da equipe. "Ele é um jogador que pode tomar outros caminhos para a carreira. Porém, não sei se poderá voltar. Ainda não há nada", contou Gigli. Emerson deixou a Juventus logo após a Copa do Mundo, quando o clube foi rebaixado à segunda divisão por causa de seu envolvimento nos escândalos de manipulação de partidas. O brasileiro só foi contratado pelo Real por causa do técnico italiano Fabio Capello, que curiosamente também era da Juventus. Recentemente, Emerson chegou a desabafar, afirmando que se sentia chateado com as críticas da torcida do Real, insatisfeita com o estilo de jogo "simples e eficaz" do volante. Se Emerson está longe, a Juventus pode anunciar nos próximos dias a contratação do zagueiro checo Zdenek Grygera, que atua no Ajax, da Holanda. "As negociações estão em andamento. Vamos ver se conseguimos contratá-lo até o final do mês", contou Gigli.