Juventus, o time mais amado da Itália A Juventus sempre foi respeitada e temida pelos rivais porque tem 26 títulos nacionais, sem contar as conquistas internacionais. Agora, a poderosa equipe de Turim pode ostentar outra marca de provocar inveja: é a mais querida da Itália. A constatação foi feita por Panorama, uma das revistas de maior circulação no país. Segundo a sondagem realizada em universo de 30 milhões de torcedores, 8,7 milhões se declararam fãs da Velha Senhora. A pesquisa, encomendada pelo semanário editado em Milão, esteve a cargo da agência AC Nielsen. A empresa ouviu apreciadores do futebol nas 20 regiões que compõem a Itália. A Juventus ganhou em metade delas e ficou entre as três primeiras nas restantes. O contingente de seguidores representa um terço dos 30 milhões que têm simpatia pelo esporte. A segunda colocação é da Internazionale de Milão, com 4,64 milhões de admiradores. A ?vice-liderança? foi obtida por diferença muito pequena em relação aos rivais do Milan - apenas 60 mil a mais. A pesquisa foi importante para comprovar o que se sabia há muito tempo, ou seja, que os times que compõem o trio-de-ferro são os únicos que conseguem atrair tifosi em todo o território nacional. Os demais têm sua força concentrada nas cidades ou regiões de origem. O Napoli se encaixa à perfeição nesse caso. A equipe mais importante do Sul da Itália tem 2,4 milhões de torcedores. Marca expressiva, principalmente se for levado em conta que seu currículo é ?pobre?, em comparação aos grandes do Norte. O período de maior prestígio dos napolitanos foi nos anos 80 e começo da década de 90, quando tinha Diego Maradona como seu grande astro e que os levou à conquista de dois scudetti (títulos italianos) e uma Copa da Uefa. O Napoli ultimamente vive em crise e há dois anos não sai da Série B. Algum tempo atrás, correu o risco de fechar, por acúmulo de dívidas. O quinto lugar na sondagem de Panorama ficou para a Roma, ligeiramente à frente da Lazio, com quem divide a atenção dos romanos. O Torino, um dos times mais antigos da Itália, está em sétimo lugar. A Fiorentina, que teve falência decretada meses atrás, aparece em 8º, agora sob o nome de Florentia. A pesquisa tem alguns dados interessantes. As mulheres representam 35% dos entrevistados, enquanto 11% dos que declararam interesse pelo futebol têm 13 anos. Os mais velhos (acima de 64 anos) são 16%.