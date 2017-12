Juventus oficializa contratação do venezuelano Rincón por R$ 27 milhões

A diretoria da Juventus oficializou nesta terça-feira a contratação do volante Tomás Rincón, que estava no Genoa. A negociação já vinha sendo dada certa desde os últimos dias de dezembro, quando o venezuelano inclusive passou por exames médicos, e agora acabou sendo formalizada.

A Juventus explicou que vai desembolsar 8 milhões de euros (aproximadamente R$ 27,3 milhões) para tirar Rincón do Genoa. E o valor poderá ser acrescido em 1 milhão de euros (R$ 3,4 milhões), de acordo com cláusulas de desempenho do venezuelano, que assinou um contrato válido até 30 de junho de 2020.

Rincón será o primeiro venezuelano a vestir a camisa da Juventus. Ele estava no Genoa há dois anos e meio, com 81 partidas disputadas pelo clube que o tirou do Hamburgo em junho de 2014. Agora, deixou o Genoa, assim como o atacante Leonardo Pavoletti, de 28 anos e que foi anunciado nesta terça como reforço do Napoli após marcar 23 gols em 44 partidas pelo clube.

Reforço da Juventus, o venezuelano Rincón atuou no seu país por Zamora e Deportivo Táchira. Além disso, é nome constante na seleção venezuelana, tendo disputado as últimas três edições da Copa América, incluindo a do Centenário, realizada no ano passado.

Vencedora das últimas cinco edições do Campeonato Italiano, a Juventus lidera o torneio na temporada 2016/2017 com 42 pontos, quatro a mais do que a segunda colocada Roma e com um jogo a menos. O próximo compromisso do time pela competição será em 8 de janeiro, em casa, diante do Bologna.