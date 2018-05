Juventus perde 2.ª seguida pelo Italiano e agrava crise

Alberto Ramella/AP

Martinez bate o pênalti, observado por Grosso (6), e marca o primeiro gol do Catania sobre a Juventus

TURIM - Após a eliminação ainda na fase de grupos da Liga dos Campeões, a Juventus somou neste domingo a sua segunda derrota seguida pelo Campeonato Italiano, e desta vez em casa. Em pleno Estádio Olímpico de Turim, o time perdeu por 2 a 1 para o Catania, que antes da vitória surpreendente ocupava a lanterna da competição. Assim, a Juventus vê a crise momentânea se agravar ainda mais.

A derrota impediu a Juventus de tomar a vice-liderança do Milan, que não atuou pela 17.ª rodada - a partida do clube milanês contra a Fiorentina foi uma das quatro adiadas pela nevasca que atinge a Itália. O time de Turim continua em terceiro, com 30 pontos, um a menos que o Milan. A líder Inter de Milão, que fecha a rodada encarando a Lazio, em casa, tem 36 pontos.

Para surpreender a Juventus, o Catania contou com um pênalti cometido pelo português Tiago para abrir o placar. Aos 23 minutos, o uruguaio Jorge Martínez teve que bater duas vezes, mas fez 1 a 0. Na sequência do primeiro tempo, o time da casa permaneceu apático e não esboçou sinal de reação. O brasileiro Felipe Melo então foi sacado ainda aos 32 minutos, sendo muito vaiado pela torcida.

Na segunda etapa, outro brasileiro foi responsável pela assistência do gol de empate da Juventus. O meia Diego fez belo passe por elevação para o bósnio Salihamidzic, que dominou na área e deixou tudo igual no placar. Mas não era mesmo o dia do time de Turim. No momento em que a equipe pressionava para tentar a virada, o Catania encaixou um contra-ataque e fez 2 a 1, com o argentino Izco.

Também pela 17.ª rodada do Italiano, a Roma venceu o Parma por 2 a 0, em casa, e já aparece na quarta posição, com 28 pontos. O Napoli foi outro a se aproximar dos líderes ao derrotar o Chievo por 2 a 0 e chegar a 27 pontos. Logo atrás na tabela está o Palermo, que superou o lanterna Siena por 1 a 0. Já o Livorno bateu a Sampdoria por 3 a 1 e se afastou da zona de rebaixamento.

