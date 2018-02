Juventus perde mas consegue a vaga Deu a lógica no grupo D da Liga dos Campeões da Europa: a Juventus garantiu a segunda vaga da chave para as quartas-de-final, ao lado do Manchester United, apesar de ter perdido na rodada desta terça-feira. O time italiano foi à Suíça, largou na frente, com gol de Tacchinardi, mas permitiu a reação do Basel, que venceu por 2 a 1, com os gols de Cantaluppi e Gimenez. No outro jogo do grupo, o já classificado Manchester poupou os titulares e perdeu para o Deportivo, em La Coruña, por 2 a 0. Assim, a Juventus terminou com 7 pontos, assim como Deportivo e Basel, mas foi beneficiada por campanha melhor no confronto direto.