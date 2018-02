Juventus perde, mas segue na ponta da Série B italiana A Juventus sofreu sua segunda derrota na Série B italiana. O Brescia venceu o em casa a equipe juventina por 3 a 1, neste sábado, pela 26.ª rodada do torneio. O destaque da partida foi Matteo Sarifini, autor dos três gols do Brescia (aos 4, aos 26 e aos 45 minutos do primeiro tempo. A Juventus chegou a empatar o jogo, quando Del Piero marcou aos 9 da primeira etapa. Apesar do resultado, a Juventus manteve a liderança do campeonato, com 49 pontos, graças ao empate do vice-líder Napoli, por 1 a 1, com o Rimini. A equipe napolitana chegou a 48 pontos.