Juventus perde outra e se complica O Juventus está com um pé na Segunda Divisão do futebol paulista. Mesmo jogando em casa - no estádio Conde Rodolfo Crespi, na Rua Javari, em São Paulo - o time voltou a perder, desta vez para o América de Rio Preto, por 3 a 1. O herói da tarde foi Jales, que marcou os três gols do time de São José do Rio Preto. O Juventus só tem um ponto no Rebolo do Paulistão 2003 e ainda não venceu em nove jogos. O América, com seis pontos, está quase livre do descenso. Mas o Juventus começou o jogo num ritmo forte, dominando as ações e abrindo o placar aos 18 minutos, com um gol de Edson Di, de cabeça. Jales empatou, também de cabeça, aos 37 minutos ainda do primeiro tempo. Os gols da vitória foram marcados por ele mes mo, mas aos oito, após falha da defesa, e aos 26 minutos após receber passe de Maricá. Ficha Técnica - Juventus: Willians; Itabuna, Lucas (Sidney), Rocha e Márcio; Dirceu, Fernando, Cristian (Andrezinho) e Luciano Lima; Edson Di (Alwin) e Marco Antônio. Técnico: Paulo Tognasini. América: Adinam; Maxsandro, Pedro Paulo e Fransérgio; Maricá, Souza, Heleno, Luis Fernando (Gedeon) e Leonardo (Cris); Fabinho (Sergio Lobo) e Jales. Técnico: Roberval Davino. Gols: Edson Di (pênalti) aos 18 e Jales aos 37 minutos do 1º tempo; Jales aos 8 e 26 minutos do 2º tempo. Juiz: Anselmo da Costa. Cartão amarelo: Rocha, Fransérgio, Pedro Paulo e Luiz Fernando. Local: Estádio da Rua Javari.