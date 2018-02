Juventus perde pela primeira vez na Série B do Italiano A Juventus conheceu neste sábado sua primeira derrota na Série B do Campeonato Italiano ao perder para o Mantova por 1 a 0, fora de casa, em jogo válido pela 19ª rodada da competição. O líder é o Napoli, com 35 pontos, seguido pelo Piacenza, com 34, e Bologna, Mantova e Rimini, todos com 33. O único gol da partida foi marcado por Benacci aos oito minutos do segundo tempo. Com a derrota, a Juventus permanece com 32 pontos e cai três posições, dividindo agora a sexta colocação com o Gênova. Jogando em casa, o Mantova se impôs logo de início com um jogo rápido e ofensivo, dificultando o trabalho da Juventus. Apesar da superioridade o primeiro tempo acabou sem gols. Na segunda etapa os donos da casa abriram o placar logo no início e obrigou o visitante a partir para o jogo aberto. A Juventus acordou na partida e começou a atacar com insistência, mas não conseguiu reverter o placar contra o Mantova que, apoiado por sua torcida, suportou a pressão e consegui sair com os três pontos. Outros resultados da rodada Bari 0 x 0 Albinoleffe Bologna 0 x 0 Treviso Cesena 0 x 0 Lecce Frosinone 1 x 1 Crotone Napoli 1 x 0 Verona Pescara 2 x 1 Genoa Triestina 1 x 0 Modena Vicenza 1 x 3 Brescia