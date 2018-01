Juventus pode alcançar Milan e Inter Terceira colocada com 39 pontos, a Juventus recebe, em Turim, o Empoli, e pode alcançar os líderes Milan e Inter (42 pontos). A partida é válida pela 20ª rodada do Campeonato Italiano. O técnico Marcello Lippi não poderá escalar Del Piero, que, com uma contusão muscular na coxa esquerda, ficará afastado dos gramados por cerca de cinco semanas. O substituto será Di Vaio, que formará o ataque com Trezeguet. Além de Del Piero, o meio-campista Camoranesi, suspenso, também ficará de fora. Ele é argentino, mas se naturalizou italiano e deverá ser convocado para o amistoso de quarta contra Portugal.