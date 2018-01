Juventus pode mudar no ataque O técnico do Juventus, Paulo Sérgio Tognasini, deve mudar o ataque para enfrentar o São Paulo, na próxima quinta-feira, no Morumbi. Ao mesmo tempo, não esconde que tentará um empate nesta segunda rodada do Campeonato Paulista. O atacante Édson Di deve deixar o time para a entrada de Alexandre Alwin, que quando substituiu o próprio Di, na derrota para a Santista, por 2 a 1, na estréia em casa, melhorou o time e quase conseguiu o empate. Tognasini só deve confirmar o time após o treino coletivo desta quarta-feira, mas já avisa que se conseguir arrancar um pontinho do time do Morumbi, já será um grande negócio. "Se conseguirmos um empate, já será grande coisa para nós. Mesmo com o São Paulo tendo perdido o primeiro jogo (2 a 1 para o Paulista), é um grande time", afirmou.