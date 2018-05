Juventus pode quebrar marca de 81 anos na próxima rodada do Italiano

SÃO PAULO - Após bater o Sassuolo por 3 a 1 nesta segunda-feira, em partida válida pela 35.ª rodada do Campeonato Italiano, a Juventus ficou a apenas dois pontos de conquistar o tricampeonato nacional e quebrar uma marca que perdura há 81 anos no clube. Em 1933, o time sagrou-se campeão italiano três vezes seguidas - e chegou ao penta dois anos depois.

Com 29 títulos, a equipe de Turim tem a hegemonia na Itália, mas nunca conseguiu repetir a marca, mesmo levantando a taça em outras 24 oportunidades. O bicampeonato italiano foi conquistado sete vezes (1960/1961, 1972/1973, 1977/1978, 1981/1982, 1997/1998, 2002/2003 e 2012/2013).

O Milan foi o maior algoz da Juventus e evitou o tri italiano em 1962, 1979, 1999 e 2004. Em 1974, a Lazio ficou com o scudetto - o time de Turim ficou na segunda colocação. Onze anos depois, foi a vez da Roma, comandada por Falcão, conquistar o campeonato e deixar a Juventus com o vice. Na ocasião, o francês Michel Platini, craque do time, foi o artilheiro do campeonato, com 16 gols.

Desde 1899, ano em que o Italiano começou a ser disputado, outros cinco times também conquistaram o título três vezes seguidas. O Genoa alcançou a marca em duas oportunidades: em 1898/1899/1900 e 1902/1903/1904. O Pro Vercelli, que atualmente disputa a Série B, sagrou-se campeão em 1911, 1912 e 1913. Já o Torino chegou ao feito na década de 1940, conquistando quatro taças entre 1946 e 1949.

Na década de 1990, o Milan de Fabio Capello, também foi campeão três vezes em sequência (1992/1993 e 1995). O seu maior rival, a Internazionale, foi além e conquistou quatro campeonatos seguidos (de 2007 a 2010). Em 2006, o time de Milão herdou o título da Juventus, que se envolveu em um escândalo de corrupção e manipulação de resultados.

Nesta temporada, a equipe liderada por Andrea Pirlo soma 93 pontos em 35 jogos, com 30 vitórias, três empates e apenas duas derrotas. O time tem oito pontos de vantagem sobre a Roma, segunda colocada. O tricampeonato pode ser conquistado em casa, na próxima segunda, contra a Atalanta. Na rodada seguinte, Roma e Juventus se enfrentam no Estádio Olímpico. Na partida final do campeonato, a líder recebe o Cagliari.