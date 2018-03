Juventus pode ser campeã amanhã O Campeonato Italiano pode ser definido nesta sexta-feira. Se o Milan não ganhar do Palermo, no estádio San Siro, a Juventus ? que domingo jogará fora de casa contra o Livorno ? festejará a conquista do 28º scudetto de sua história. Caso o Milan vença nesta sexta, a Juventus será campeã se ganhar a sua partida. Faltam duas rodadas para o final do campeonato e o time de Turim tem cinco pontos de vantagem (82 a 77). ?Nossa situação é muito complicada, mas vamos fazer o melhor possível nos jogos que faltam?, disse o técnico do Milan, Carlo Ancelotti. A partida foi antecipada para dar mais tempo ao Milan de se preparar para a final da Liga dos Campeões da Europa, que será quarta-feira, contra o Liverpool, em Istambul. Por causa dessa final na Turquia, Ancelotti avisou que poupará alguns titulares no jogo desta sexta-feira. Assim, é provável que Shevchenko e Kaká sejam escolhidos para descansar.