Juventus pode ser campeã italiana amanhã A Juventus pode festejar neste sábado, com três rodadas de antecedência, a conquista do 27º título italiano. Para que a comemoração do scudetto se torne realidade, a líder da Série A (67 pontos) precisa, antes de mais nada, ganhar o clássico com a Lazio (53), em Roma. Além disso, deve torcer para que a vice-líder Internazionale (59) não vença a ameaçada Atalanta (30), no duelo em Bérgamo. A ordem na Juventus é não cantar vitória antes do tempo. O técnico Marcello Lippi recorre ao lugar-comum de que a equipe não pode desprezar a força da Lazio. ?Não ganhamos nada ainda e enfrentaremos um rival de tradição no campo dele?, observou o treinador, chamando a atenção para o óbvio. Mas torcedores da Juve têm certeza de que a hegemonia nacional será confirmada, se não for neste fim de semana, no máximo no próximo. Ninguém acredita em reviravolta em favor da Inter. O Milan já jogou a toalha. Com 55 pontos, se contenta em garantir o 3º lugar, que lhe dará o direito de disputar a fase preliminar da Liga dos Campeões de 2003-04. O desfio deste sábado, em casa, é o Como, 20 pontos e praticamente rebaixado para a Série B. No Milan, já se fala na possibilidade de Rivaldo voltar para o Barcelona, assim que terminar a temporada. O clube o libera fácil. A 31ª rodada do Italiano, com todos os jogos neste sábado, prevê ainda Chievo (48) x Piacenza (26), Modena (36) x Empoli (35), Parma (49) x Bologna (38), Perugia (39) x Brescia (37), Reggina (31) x Roma (42) e Torino (20) x Udinese (44).