Juventus pode ultrapassar a Roma A Juventus tem a chance de assumir neste sábado a vice-liderança provisória do Campeonato Italiano. Para isso, precisa vencer o Brescia, às 16h30 (com transmissão da ESPN Brasil), fora de casa. A diferença para a Roma, que joga domingo o clássico com a Inter de Milão, é de apenas um ponto (53 a 52) - o líder é o Milan, com 58. Mas o Brescia (10º colocado, com 27 pontos) adora complicar a vida dos grandes. Na rodada passada, surpreendeu ao bater a Inter, por 3 a 1, em Milão. No outro jogo deste sábado, o Modena recebe o Parma. O Parma ocupa o quinto lugar na classificação, com 39 pontos, enquanto o Modena é apenas o 13º, com 23.