Juventus põe a mão no título italiano A Juventus está muito perto da conquista do título do Campeonato Italiano, que seria o 28º de sua história. Faltando apenas duas rodadas para o final, a equipe de Turim está com 5 pontos de vantagem sobre o segundo colocado, depois que venceu o Parma por 2 a 0 e viu o Milan só empatar com o Lecce por 2 a 2. Jogando em casa, a Juventus ganhou do Parma com gols de Ibrahimovic e Del Piero. Já o Milan jogou como visitante e ficou no 2 a 2 com o Lecce, com gols Kaladze e Shevchenko - Konan e Vucinic descontaram. Assim, a Juventus chegou aos 82 pontos, contra 77 do Milan. E pode ser campeã já na próxima sexta-feira, quando o time de Milão recebe o Palermo em jogo adiantado da 37ª rodada - terá, dessa maneira, mais tempo para se preparar para final da Liga dos Campeões da Europa, contra o Liverpool, no dia 25 de maio. E, mesmo que o Milan consiga vencer o Palermo na sexta, a Juventus depende apenas de uma vitória sobre o Livorno, no próximo domingo, para ser campeã italiana. Nos outros jogos deste domingo, pela 36ª rodada do Campeonato Italiano, Bologna 1 x 2 Brescia, Fiorentina 0 x 0 Atalanta, Inter de Milão 1 x 0 Livorno, Messina 2 x 1 Cagliari, Palermo 1 x 1 Reggina, Roma 0 x 0 Lazio, Siena 0 x 1 Chievo e Udinese 1 x 1 Sampdoria.