Juventus pronta para ser campeã amanhã Os torcedores da Juventus estão preparados para comemorar neste sábado o bicampeonato italiano. A equipe receberá o modesto Perugia e garantirá o 27º título nacional da história do clube se vencer. Mas a conquista poderá vir até em caso de derrota, desde que a Inter não ganhe do Parma em Milão - a diferença entre os dois é de oito pontos e há apenas nove em disputa. Como o campeonato está praticamente ganho e quarta-feira o time receberá o Real Madrid na partida de volta das semifinais da Liga dos Campeões, o técnico Marcello Lippi não quer saber de muita festa na Juventus. "Se formos campeões amanhã, vamos tomar um copo para comemorar e basta. Temos de começar a pensar logo no jogo contra o Real Madrid." Marcello Lippi recorreu ao passado para mostrar que é importante não perder a concentração. Em 97 e 98 ele era técnico da Juve e o time perdeu duas finais de Liga dos Campeões seguidas - para o Borussia Dortmund e Real Madrid - poucos dias depois de haver conquistado o título italiano. "Não podemos repetir aquele erro desta vez", disse o treinador. A Inter jogará em casa contra o Parma, que luta para se garantir na Copa da Uefa. O lateral Júnior completará 100 jogos em três temporadas de Parma - no Palmeiras, foram 330 em cinco anos. Outros jogos deste sábado: Brescia x Milan, Empoli x Atalanta, Como x Chievo, Bologna x Lazio, Piacenza x Reggina e Roma x Torino.