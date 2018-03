Juventus recebe a Francana na A2 Correndo atrás do acesso à Série A-1, o Juventus, com 44 pontos, enfrenta a Francana, com 31, no único jogo disputado neste sábado pelo Campeonato Paulista da Série A2. A equipe da capital busca os três pontos, porque não quer se distanciar do líder Etti Jundiaí, que soma 50 pontos. O Juventus luta com o próprio Etti, com o Santo André e Ituano, pelo acesso para a Série A1 do Paulistão no próximo ano. A Francana busca se recuperar da vexatória derrota por 4 a 0 para o América na rodada deste meio de semana. Confira os jogos deste domingo: Araçatuba x Ituano; Etti Jundiaí x Olímpia; Santo André x Sãocarlense; São José x Bragantino; América x Rio Preto; Mirassol x Nacional e Comercial x Paraguaçuense.