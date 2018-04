Juventus recebe multa por insulto a jogador da Inter

A Juventus recebeu uma multa de 20 mil euros (cerca de R$ 50 mil) pela exibição de uma faixa com os dizeres "Ibrahimovic cigano infame" por torcedores do time, durante a partida contra a Inter de Milão, em 4 de novembro passado. A faixa fazia referência ao jogador sueco Zlatan Ibrahimovic. A decisão foi tomada pelo Tribunal Esportivo da Itália, que também julgou o episódio ocorrido na partida da Fiorentina contra a Lazio em 3 de novembro, na qual torcedores desse último time entoaram o coro "Mutu, seu merda", dirigido ao jogador romeno Adrian Mutu. A Lazio não foi multada pelo ocorrido. De acordo com o tribunal, a multa da Juventus é "uma evidente medida disciplinar pelo insulto enquanto expressão discriminatória por motivos étnicos" enquanto no segundo caso trata-se de uma "ofensa censurável", que não contém discriminação por motivos de raça, nacionalidade, origem territorial ou étnica, prevista em artigo do Código de Justiça Esportiva do país. A punição contra a Juventus foi atenuada pela ausência de precedentes semelhantes e pela colaboração do time no julgamento do episódio.