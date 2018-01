Juventus reforça marcação na defesa Depois de ter sido goleado por 6 a 0 pelo São Paulo, na última rodada do Campeonato Paulista, o Juventus só quer saber de evitar novo vexame no jogo deste domingo, contra o Santos, no Pacaembu. Por isso, o técnico Paulo Sérgio Tognasini colocou seu time na defesa, armando o esquema 4-5-1. "Nosso desafio é permanecer na primeira divisão", avisou o Paulo Sérgio Tognasini, que está no clube desde o começo de 2002. Em relação ao elenco do ano passado, ele perdeu nove jogadores. Por isso, justifica a fraca campanha até agora à falta de entrosamento de seu time. "Além disso, não podemos comparar a nossa folha de pagamento com a de grandes clubes, como o São Paulo, Santos ou Corinthians", disse o técnico do Juventus.