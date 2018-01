Juventus se iguala a Milan e Inter A Juventus assumiu a liderança do Campeonato Italiano, ao lado de Milan e Inter (todos com 42 pontos), neste sábado, ao derrotar, por 1 a 0, o Empoli, em jogo válido pela 20ª rodada. O gol foi marcado pelo atacante francês Trezeguet, aos 6 minutos do primeiro tempo. No outro jogo deste sábado, a Udinese derrotou o Piacenza por 2 a 1. Jogos previstos para este domingo: Brescia x Chievo, Como x Parma, Inter x Reggina, Lazio x Torino, Modena x Roma, Perugia x Milan e Bologna x Atalanta.