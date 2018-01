Juventus se mantém em 2º na Itália A Juventus continua a ser a sombra da Roma no Campeonato Italiano. A equipe de Turim recebeu o Napoli, na noite deste domingo, venceu por 3 a 0, e se mantém no segundo lugar, com 36 pontos - seis a menos do que a líder. A Lazio, que empatou no sábado com a Atalanta por 0 a 0, caiu para o terceiro lugar, com 34, depois da disputa da primeira rodada do returno. A Juve não teve problemas para passar pelo Napoli, time de Edmundo e que luta para não voltar para a Série B. O primeiro gol surgiu aos 11 minutos, com Kovacevic completando, de cabeça, cruzamento do francês Zinedine Zidane. O centroavante Filippo Inzaghi aumentou a diferença aos 6 minutos do segundo tempo, também de cabeça. Alessandro del Piero fechou o placar aos 40 minutos. O Napoli, com 17 pontos, está em antepenúltimo lugar. Na Itália, os quatro últimos são rebaixados. A Roma foi para 42 pontos com vitória de 2 a 1 sobre o Bologna, fora de casa, gols de Batistuta (artilheiro da competição, com 14) e do brasileiro Émerson. Outros resultados: Fiorentina 0 x Parma 1, Vicenza 2 x Milan 0, Verona 3 x Bari 2, Brescia 3 x Udinese 1, Lecce 2 x Perugia 2, Lazio 0 x Atalanta 0 (sábado) e Inter 1 x Reggina 1 (sábado). A classificação ficou sendo a seguinte: 1) Roma, 42; 2) Juventus, 36; 3) Lazio, 34; 4) Atalanta, 30; 5) Milan, 27; 6) Perugia e Parma, 26; 8) Fiorentina, Udinese e Inter, 25; 11) Bologna, 24; 12) Lecce, 22; 13) Brescia, 20; 14) Vicenza, 19; 15) Verona, 18; 16) Napoli, 17; 17) Reggina, 14; 18) Bari, 12.