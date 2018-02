Juventus se reabilita na Série B do Italiano com goleada A Juventus voltou neste sábado a vencer na Série B no Campeonato Italiano: 4 a 2 no Bari, em Turim, pela 20.ª rodada da competição. Com isso, o time alvinegro, que continua na liderança, agora soma 38 pontos, e se recupera de sua primeira derrota na competição, na semana passada, para o Mantova (por 1 a 0). Na próxima rodada, o adversário será o e o Spezia (dia 27). Apesar da tranqüilidade, a Juventus levou um susto no começo da partida contra o Bari, com Santoruvo abrindo o placar para a um minuto de jogo. A reação dos donos da casa começou aos 34 minutos do primeiro tempo com Davi Trezeguet. E a virada aconteceu ainda no primeiro tempo, com um gol do tcheco Nedved, aos 45 minutos. No segundo tempo, Del Piero ampliou para a Juventus, aos 22 minutos, e Nedved marcou mais um, aos 28. Faltando um minuto para o término da partida, Gervasoni descontou para os visitantes. O vice-líder é o Napoli, com 36, que ficou no empate por 1 a 1 contra o Lecce, na casa do adversário. Na próxima rodada, a Juventus enfrentará o Spezia (16.º, com 20 pontos), enquanto que o Napoli receberá o Genoa (terceiro, com 35).