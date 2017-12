Juventus se reabilita no Paulistão O Juventus se reabilitou dentro do Campeonato Paulista da Série A-1, nesta quarta-feira à tarde, ao vencer o Santo André, por 3 a 1, em São Paulo, na rua Javari, na abertura da segunda rodada do returno. Com este resultado, os times dividem a vice-liderança do Paulistão, com 23 pontos. Preocupado em esquecer a derrota para o Ituano, por 4 a 2, o Juventus partiu para cima do Santo André com toques rápidos e ofensivos, exigindo bastante do goleiro Maurício. O Santo André, que foi a campo com nova formação tática, tentou se defender. Mas os planos ruíram aos cinco minutos, quando o artilheiro da competição Alex Alves fez 1 a 0, ao se antecipar após cruzamento de Éder, marcando seu 11º gol. O Juventus continuou no ataque na etapa complementar. E ampliou o placar com o meia Éder, aos 12 minutos, numa cobrança de falta. A tarde era mesmo de Éder, que deixou Gabriel ficar sozinho na frente de Maurício e só completar para as redes, aos 26 minutos. O Santo André ainda marcou seu gol de honra, aos 45 minutos, com o atacante Marco Aurélio. Esta foi a segunda derrota consecutiva do time do ABC, campeão simbólico do primeiro turno.