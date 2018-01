Juventus segue com folga na ponta da série B do Italiano A Juventus segue com tranqüilidade na liderança da série B do Campeonato Italiano. O time alvinegro venceu neste sábado o Lecce, fora de casa, por 3 a 1, pela 34.ª rodada da competição. Os gols da vitória foram marcados por Marchionni, Zalayeta e Camoranesi. Polenghi descontou para os anfitriões. Com o resultado, os visitantes estão com 65 pontos, sete a mais que o vice-líder Gênova. O Lecce permanece com 41 pontos e está em 11.º. Outro time que está se saindo bem na luta pelo retorno à primeira divisão é o Napoli, que venceu em casa o Pescara por 1 a 0. O ex-time de Maradona está em terceiro lugar, com 56 pontos. Outros jogos deste sábado: Albinoleffe 2 x 0 Piacenza, Crotone 0 x 0 Brescia, Mantova 1 x 1 Frosinone, Modena 4 x 0 Spezia, Rimini 1 x 0 Cesena, Triestina 1 x 0 Bari e Verona 0 x 0 Treviso.