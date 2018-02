Juventus segue em busca da vitória Ainda sem vencer no Campeonato Paulista, o Juventus recebe neste domingo, às 15 horas, o América sabendo que uma derrota em casa deixa o time com um pé na segunda divisão em 2004. O jogo acontece no estádio Conde Rodolfo Créspi, na rua Javari, em São Paulo, com o Juventus tendo apenas um ponto contra três do América. Consciente de que mais um resultado negativo pode ser fatal, o técnico Paulo Sérgio Tognasini treinou muito as finalizações durante a semana. Até agora, o time marcou apenas cinco gols em oito jogos e isso, segundo ele, é um dos grandes motivos da falta de vitórias. "Jogamos bem contra o Mogi, merecíamos ganhar, mas perdemos muitas chances de gol". Para esta partida, o técnico não poderá contar apenas com o meia Anderson, suspenso. Sidnei está escalado. Do lado do América a revolta é geral. Ninguém consegue entender porque o time vai fazer duas partidas seguidas fora de casa. Para o técnico Roberval Davino o desgaste será grande. Este seria um fator negativo na luta contra o rebaixamento. "O Rio Branco foi um adversário desgastante fora de casa e o Juventus não será diferente, pois quer fugir das últimas posições". O técnico não poderá contar contra o Juventus com o lateral-esquerdo Rovílson e com o volante Mancuso. Em compensação, Pedro Paulo e Souza estão de volta.