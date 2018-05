Juventus segue mal e perde para o Bari no Italiano Após a eliminação na Liga dos Campeões, com a goleada por 4 a 1 sofrida para o Bayern de Munique, em casa, a Juventus voltou a decepcionar os seus torcedores neste sábado. Mesmo tendo a chance de assumir a vice-liderança do Campeonato Italiano, o time de Turim perdeu por 3 a 1 para o Bari, fora de casa, com direito a pênalti perdido pelo brasileiro Diego.