Juventus só empata com a Udinese A Juventus só empatou com a Udinese, neste sábado, em Údine, pela 26ª rodada do Campeonato Italiano. O time de Turim, que foi eliminado na Liga dos Campeões e perdeu o primeira para a Lazio na decisão da Copa da Itália, perdeu mais uma chance de encostar no líder Milan na classificação.