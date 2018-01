Juventus só empata e perde chance A Juventus tinha na tarde deste sábado a chance de se tornar líder isolada do Campeonato Italiano 2004/05, mas bobeou. Ficou no empate por 3 a 3 contra a Fiorentina, na casa do adversário, e assim continua empatada com o Milan na 1.ª posição na classificação, ambos com 67 pontos, sendo que o time de Milão leva vantagem por ter tomado um gol a menos (18 a 19, o que torna o saldo de gols 32 a 31). Nos outros critérios de desempate, está tudo igual. Confira a classificação, os resultados e a próxima rodada do Campeonato Italiano 2004/05.