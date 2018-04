Juventus só empata e perde chance de ser líder na Itália

O resultado deixou a Juventus com 14 pontos, um a menos que a equipe de Gênova. A Inter vem logo atrás, em terceira, com 13 pontos. A Fiorentina, que venceu o Livorno por 1 a 0 no sábado, tem a mesma pontuação e ocupa o quarto lugar. Ainda tentando se aproximar dos líderes, a Udinese vem em quinta com 11 pontos, graças à vitória por 2 a 0 sobre o Genoa, conquistada neste domingo.

No jogo que marcou a volta do meia Diego, após se recuperar de lesão muscular, a Juventus foi superior no primeiro tempo. Com mais volume de jogo, o time de Turim já tinha levado perigo ao gol do Bologna até que Trezeguet abriu o placar. Aos 24 minutos, o atacante francês aproveitou o rebote do goleiro e marcou. Mas o domínio dos anfitriões não seguiria no segundo tempo.

Na etapa final, os visitantes cresceram e começaram a ameaçar o gol de Buffon. A Juventus então se recuou e a atitude custou caro. Já aos 47 minutos, o atacante brasileiro Adaílton foi o responsável por calar o Estádio Olímpico de Turim. Livre de marcação, ele recebeu o cruzamento da esquerda e bateu de primeira, cruzado, acertando o canto de Buffon.

Ainda neste domingo, o empate por 1 a 1 se repetiu em mais três jogos pelo Italiano. Fora de casa, a Roma só arrancou a igualdade com o Catania nos acréscimos, ficando na nona posição, com oito pontos, distante da luta pelo título. Já Lazio e Chievo tropeçaram em casa, empatando com o Palermo e a Atalanta, respectivamente.

Completando a sexta rodada, que ainda terá a partida entre Milan e Bari, no San Siro, o Cagliari venceu o Parma por 2 a 0, fora de casa, e se afastou da zona de rebaixamento.