Juventus só empata em casa em primeiro jogo após título

A torcida lotou o estádio em Turim para receber os campeões italianos e fizeram muita festa mesmo com o desempenho decepcionante da equipe. Em sua primeira partida após a conquista antecipada do Campeonato Italiano, a Juventus não exibiu o mesmo futebol que lhe levou ao título e ficou apenas no empate por 1 a 1 diante do Cagliari, neste sábado.

O resultado não impediu a comemoração dos donos da casa. Mesmo após o apito final, os torcedores permaneceram no estádio, agitando bandeiras e exibindo faixas, para celebrar o bicampeonato consecutivo e o 29.º título do clube na história da competição.

O empate levou a Juventus aos 87 pontos. O time de Turim fechará sua participação na competição diante da Sampdoria, domingo que vem, fora de casa. Assim como os campeões, o Cagliari já não tem mais pretensões no Italiano. Na 11.ª posição, com 44 pontos, a equipe encerra a campanha contra a Lazio, também no domingo.

Neste sábado, o Cagliari não se acanhou diante da festa do adversário, foi para cima e abriu o placar logo aos 12 minutos. Victor Ibarbo arrancou pela intermediária, passou entre dois zagueiros e bateu. O goleiro Storari ainda desviou, mas a bola caminhou mansamente para o fundo do gol.

Querendo evitar que a festa fosse estragada, a Juventus foi para cima no segundo tempo e, depois de perder algumas chances, chegou ao empate. Aos 16 minutos, Vidal aproveitou cruzamento da esquerda e escorou para o meio. Vucinic chegava em velocidade, bateu para o gol vazio e selou o resultado.