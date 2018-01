Juventus só fica no empate em casa pela Série B italiana Mesmo jogando em casa, nesta sexta-feira, a Juventus não passou de um empate contra o Albinoleffe, por 1 a 1. Apesar disso, a equipe de Turim permanece na liderança do Campeonato Italiano da Série B. A Juventus tem agora 59 pontos, quatro a mais do que o segundo colocado, o Genoa, que venceu o Spezia, também nesta sexta, por 2 a 1. No jogo, o Albinoleffe saiu na frente com o gol de Francesco Ruopolo, aos 32 minutos do primeiro tempo. Mas a Juventus empatou seis minutos depois, com Federico Balzaretti. Como punição por envolvimento no escândalo de manipulação de resultados, a poderosa Juventus foi rebaixada para a segunda divisão do Campeonato Italiano nesta temporada, mas faz boa campanha e deve voltar para a elite do futebol do país. Os outros resultados da rodada foram: Bari 1 x 1 Frosinone Brescia 1 x 0 Arezzo Cesena 1 x 0 Modena Crotone 1 x 3 Lecce Pescara 2 x 0 Triestina Piacenza 3 x 4 Mantova Treviso 1 x 1 Vicenza Bologna 2 x 3 Napoli Verona 1 x 0 Rimini