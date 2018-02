Juventus soma 1º ponto no Paulista Depois de sete jogos, o Juventus somou seu primeiro ponto no Campeonato Paulista. O time empatou com o Mogi Mirim, por 0 a 0, na tarde desta quarta-feira, no Estádio da Rua Javari, em São Paulo. O time da capital soma agora um ponto na Repescagem. O Mogi tem quatro e está distante da Segundona. O Juventus entrou em campo decidido a conquistar sua primeira vitória. Jogando com velocidade e marcando individualmente, o time conseguiu criar as melhores chances de gol, além de não deixar o Mogi Mirim criar jogadas. Cristian foi o primeiro a exigir boa defesa do goleiro Marcelo Galvão. Aos 22 e 26 minutos, o Juventus criou mais duas oportunidades para abrir o placar, mas acabou pecando nas finalizações. O Mogi voltou para o segundo tempo pressionando e quase marcou logo no início com Neto. O susto acordou o Juventus, que passou a dominar novamente as ações em campo. Mas como no primeiro tempo, o time errou muito nas conclusões e não conseguiu concluir com sucesso as chances que teve. No final do jogo, o time da capital reclamou de um pênalti sobre Luciano, mas o juiz mandou seguir e a partida ficou sem gols. Ficha Técnica Juventus - Willians; Itabuna, Lucas, Rocha e Márcio; Dirceu, Anderson, Cristian (Edilson) e Luciano; Marco Antônio (Nei Fabiano) e Edson Di (Wellington Paulista). Técnico - Paulo Sérgio Tognasini Mogi Mirim - Marcelo Galvão; Anderson, Joel, Maninho (Paulinho) e Alessandro (Joílson); Zé Luís, Márcio, Batista e Neto; Cléber (Dênis) e Paulo Nunes. Técnico - Luís Carlos Winck Árbitro - Elcio Paschoal Borborema Cartão amarelo - Anderson, Batista e Zé Luís. Estádio - Rua Javari