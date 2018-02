Juventus também vence e cola no Milan A Juventus venceu o clássico deste sábado diante da Roma, em pleno estádio Olímpico, por 2 a 1, e segue no encalço do Milan, ambos dividem a liderança do Campeonato Italiano com 60 pontos após 27 rodadas. Cannavaro abriu o placar aos 11 minutos, mas Cassano empatou aos 40. Cinco minutos depois, Alessandro Del Piero marcou de pênalti e garantiu a vitória da equipe de Turim.