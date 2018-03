Juventus tem São Paulo e tabu pela frente Precisando da vitória para escapar do rebaixamento à Série A-2 do Campeonato Paulista e justamente contra o São Paulo, time que não vence há quase 15 anos, o Juventus vai precisar se superar dentro de campo. A última vitória aconteceu em maio de 1988 (2 a 0) e desde então os dois times se enfrentaram 15 vezes, sendo que o time do Morumbi venceu 12 e empatou três. No período, o Juventus ainda sofreu várias goleadas. Nos dois últimos jogos, por exemplo, perdeu por 8 a 1 (1997) e 6 a 0 (2002). Não bastasse o tabu, o Juventus, lanterna do Grupo 1 com seis pontos, ainda terá que torcer por outros resultados para permanecer na elite. O time precisa torcer por pelo menos um empate do Corinthians (oito pontos), ou derrotas de Portuguesa (9) e Atlético Sorocaba (9). Mesmo sabendo das dificuldades, o técnico Roberto Brida vem trabalhando a cabeça de seus jogadores para esta decisão. Para o confronto, o zagueiro Rodrigo, o lateral-direito Jorge Luís e o atacante Wellington Paulista, artilheiro do time com quatro gols, se recuperaram de contusão e devem jogar.