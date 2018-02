Juventus tem um jogo duro em Údine A Juventus lidera o Campeonato Italiano (51 pontos), é uma das fortes candidatas ao título, mas não deve ter vida fácil neste domigno, no complemento da 24ª rodada da temporada de 2002-03. A equipe de Turim visita a Udinese, rival empolgada com o sexto lugar e com os 36 pontos conquistados, e que sonha com a possibilidade de voltar à Copa da Uefa. E ainda conta com a torcida de Inter, Milan, Lazio, outros envolvidos diretamente na corrida pelo scudetto, o escudinho que o campeão pode ostentar na camisa como prova de hegemonia nacional. A Juventus comemora a boa fase doméstica - consolo para a surra de 3 a 0 que levou do Manchester, em casa, pela Liga dos Campeões, 15 dias atrás. Depois de descontar o tropeço internacional com um 3 a 0 sobre a Inter, na semana passada, a Velha Senhora está perto de ter o retorno de Alessandro Del Piero. O astro está em fase final de recuperação da lesão que o tirou de combate por longo tempo. O técnico Marcello Lippi chegou a estudar a possibilidade de colocá-lo em campo neste domingo, mesmo por alguns minutos. Mas parece ter desistido da idéia em cima da hora. O ataque titular começa com Trezeguet e Di Vaio, a dupla que tem feito os torcedores confiarem na possibilidade de conquista do 27º título nacional. A Udinese tem alguns desfalques, mas ainda confia na regularidade do veterano zagueiro argentino Sensini e no oportunismo do centroavante alemão Jancker. O Milan recebe o Chievo, mas fica com um olho no que acontece em Údine. Os milaneses perderam pontos importantes nas últimas semanas, despencaram do primeiro para o terceiro lugar, mas com 47 pontos ainda estão na luta. O técnico Carlo Ancelotti tem reclamado da instabilidade da equipe, que na semana passada cedeu dois pontos importantes no empate por 3 a 3 com a Atalanta. Nessa partida, Rivaldo desperdiçou um pênalti, mas garantiu que não se intimidará, "se surgirem novas oportunidades". O Chievo (40), se sustenta em quinto lugar e repete a boa campanha de 2001-02, quando estreou na Série A do calcio. A rodada é fundamental para o Parma, com 37 pontos e que não abandonou o projeto de retornar à Copa da Uefa na próxima edição. Para que a estratégia não seja frustrada, é necessário bater a Atalanta (24 e ameaçada pelo rebaixamento), no duelo em Bérgamo. Desesperadora é a situação do Torino, time tradicional que viveu momentos de glória nos anos 40 e que agora luta para não cair. Com 13 pontos, segura a lanterna e recebe a Reggina, com 25 e igualmente na zona de descenso. O Como está em penúltimo lugar, com 15 pontos, e procura ganhar fôlego ao jogar em seu campo com o Brescia (28). A rodada terá ainda Empoli (24) x Piacenza (16) e Modena (26) x Perugia (30).