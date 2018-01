Juventus tem uma missão difícil Para continuar sonhando com a classificação à fase final do Campeonato Paulista, o Juventus terá que cumprir uma difícil missão. Nesta quinta-feira, só a vitória interessa contra o "mordido" São Paulo, às 20h30, no Estádio do Morumbi. O jogo é válido pela segunda rodada do Grupo 2. Depois de estrear com derrota para a Portuguesa Santista, o técnico Paulo Sérgio Tognasini fará três alterações para a partida contra o São Paulo. No meio campo, Sidney, campeão paulista pelo Ituano em 2002, entra no lugar de Cristian. Na lateral esquerda, Luizão ganha a vaga do jovem Dudu. E na frente, Alwin, um dos destaques da pré-temporada, entra no lugar de Edson Di. Mesmo consciente da dificuldade que vai enfrentar, o Tognasini está confiante em um bom resultado contra o São Paulo. "Sabemos da qualidade do São Paulo, mas corrigimos os erros da estréia e vamos querer a vitória", disse.