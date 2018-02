Juventus tenta a reabilitação contra América na Rua Javari Disposto a se reabilitar no Campeonato Paulista, o Juventus recebe o América, neste sábado, às 16 horas, no Estádio Conde Rodolfo Crespi, na Rua Javari, pela quarta rodada. O objetivo é apagar as derrotas para Bragantino e Corinthians. Em três jogos, o time da Mooca somou três pontos, enquanto o time de São José do Rio Preto só tem um ponto. O treinador Edu Marangon vai fazer apenas uma mudança forçada. O atacante Nunes foi expulso na derrota de 4 a 1 para o Corinthians. Sérgio Lobo, mais cotado, e Negreti brigam pela vaga. O técnico respeita o adversário, mas acha indispensável a vitória. ?Os jogadores estão muito motivados para o jogo. Dentro de casa é indispensável vencer?, comentou. A única vitória juventina aconteceu na estréia, em casa, diante do Rio Branco. O América está pior que o rival e o treinador Márcio Bittencourt diz claramente que ?é preciso jogar junto para ganhar entrosamento?. Mesmo assim ele fará mudanças no time, inclusive na parte tática. O zagueiro Sanabria, ex-seleção do Paraguai, entra no lugar do meio-campo Cacique, afastado do time junto com outros três companheiros: o atacante Jales, o volante Mário André e Beto. O atacante Reginaldo entra no ataque e o goleiro André Zuba, que cumpriu suspensão, retorna na vaga de Adson. Ficha técnica Juventus x América Juventus - Deola; Tiago, Max Sandro, Valdir e Ivan; Léo Mineiro, Almir, Naves e Manu; Sérgio Lobo (Negreti) e João Paulo. Técnico: Edu Marangon. América - André Zuba; Eduardo Luiz, Sanabria e Frede; Jamur, Doriva, Junior, Willians e Adriano Peixe; Pedro Henrique e Reginaldo. Técnico: Márcio Bittencourt. Árbitro - Flávio Rodrigues de Souza. Início - 16 horas. Local - Estádio da Rua Javari, em São Paulo (SP).