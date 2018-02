Juventus tenta abrir vantagem na Itália A 29ª rodada é perfeita para a Juventus abrir uma diferença em relação ao Milan, com quem divide a liderança do Campeonato Italiano com 63 pontos. A Juve tem um compromisso relativamente fácil: recebe neste sábado a Reggina, equipe que não costuma apresentar um bom rendimento quando joga como visitante. Já o time de Milão tem um clássico contra a Roma pela frente, domingo, no estádio Olímpico. Na Juventus, o técnico Fabio Capello deve colocar o ?tridente? ofensivo com Ibrahimovic, Del Piero e Zalayeta. O meia checo Nedved, recuperado do golpe na cabeça que sofreu na primeira partida contra o Real Madrid pela Liga dos Campeões, começa no banco. Trezeguet, contundido no joelho, é dúvida. A Reggina, que impôs a primeira derrota da Juventus na temporada (2 a 1 no primeiro turno), terá o desfalque do meia paraguaio Paredes, que se machucou no treinamento da quinta-feira. Mas o volante brasileiro Mozart retorna ao time após cumprir suspensão. No outro jogo deste sábado, o Siena joga em casa contra a Lazio.