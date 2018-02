Juventus tenta afastar a ameaça O sonho do Juventus em permanecer na primeira divisão estadual está próximo de se realizar. Para isso, basta uma vitória sobre o Ituano, nesta quarta-feira, às 15 horas, no estádio da Rua Javari, em São Paulo, pela quinta rodada do rebolo do Campeonato Paulista. Depois da vitória sobre a Inter de Limeira na última rodada, o Juventus chegou aos 4 pontos - o Ituano tem 5. "Foi um resultado muito importante que nos trouxe de volta a confiança. Se vencermos o Ituano estaremos salvos", afirmou o técnico da equipe da capital paulista, Roberto Brida. Para o jogo desta quarta-feira, o treinador do Juventus não poderá contar com o zagueiro Rocha, suspenso. Ele vai recuar Dirceu para a defesa e escalar Fernando no meio-de-campo. Mesmo ameaçado pelo rebaixamento, o Ituano entra em campo nesta quarta-feira mais preocupado com a Copa do Brasil, em que irá enfrentar o Goiás na próxima semana. Para este jogo, o técnico Ruy Scarpino não poderá contar com o volante Carlinhos, que recebeu o terceiro cartão amarelo. Em seu lugar entra Careca. O meia Jackson continua sendo poupado para o torneio nacional.