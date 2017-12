Juventus tenta chegar à liderança A Juventus pode assumir provisoriamente a liderança do Campeonato Italiano neste sábado, contra o Parma, fora de casa, pela 28ª rodada. Com 55 pontos, um a menos que Inter e Roma, a equipe quer a vitória não apenas para chegar à primeira posição, mas também para esquecer a frustração da eliminação da Liga dos Campeões da Europa. O atacante francês David Trezeguet, vice-artilheiro do campeonato com 18 gols ao lado de Vieri, será a novidade do time que está invicto há 16 jogos (11 vitórias e cinco derrotas) na competição. A última derrota da Juventus occorreu dia 24 de novembro: 1 a 0 contra a Lazio, em Roma. O uruguaio Zalayeta fará companhia a Trezeguet no ataque. Com dores no tornozelo esquerdo, Alessandro del Piero sequer foi relacionado para o jogo. O time de Turim luta contra um tabu: há sete anos não ganha no campo do adversário. A última vitória foi na final da Copa da Itália de 94/95, por 2 a 0. De lá para cá, foram seis partidas. O Parma venceu duas e houve quatro empates. O Parma ocupa apenas a 13ª colocação, com 31 pontos, e não ganha há três rodadas. "Será um jogo muito difícil, porque a Juventus luta pelo título. Eles vêm para conquistar a vitória, mas em casa espero que joguemos bem para conseguir os três pontos. Como eles virão atrás da vitória, deixarão espaço para os contra-ataques", analisou o lateral-esquerdo brasileiro Júnior. Jogos de domingo: Bologna x Lecce, Brescia x Perugia, Chievo x Verona, Lazio x Udinese, Piacenza x Milan, Torino x Fiorentina e Inter x Roma.