Juventus tenta manter folga na liderança A Juventus anda em estado de graça. No meio da semana, garantiu classificação para as semifinais da Liga dos Campeões, ao derrotar o Barcelona (2 a 1, na prorrogação), na casa do adversário. Agora, antes de encarar o desafio com o Real Madrid, a equipe de Turim procura manter distância prudente à frente do Campeonato Italiano. Para tanto, a líder da competição, com 64 pontos, precisa ganhar do Brescia (37), na 30ª rodada da temporada de 2002-03. O técnico Marcello Lippi tende a confirmar a equipe com força máxima, pois entende que o momento exige "superação" de todos. A Juve tem 26 títulos nacionais e dois europeus. O Brescia, do veterano astro Roberto Baggio, está em 10º lugar e ainda briga por vaga na Copa Uefa. A Inter tem tarefa mais complicada para manter o sonho do título. Os milaneses, em 2º com 58 pontos, recebem a Lazio, em 4º com 52. A classificação suada para a semifinal da Liga dos Campeões, ao eliminar o Valencia na Espanha, deu ânimo aos jogadores. A diretoria também procurou demonstrar confiança, ao anunciar a prorrogação do contrato do técnico Héctor Cúper por dois anos. O Chievo, em 6º com 47 pontos, coloca projeto europeu à prova, na visita ao Bologna (37). O Parma, com 48, enfrenta a apreensão da Reggina, 30 e ameaçada de rebaixamento. A Udinese, com 43 e também de olho em vaga na Copa Uefa, vai a Empoli para pegar rival que tem 34 e só pensa em se salvar. Os outros jogos: Como (20) x Modena (35) e Piacenza (23) x Perugia (39).