Juventus tenta manter liderança na A1 O Juventus, líder invicto com 15 pontos, é a grande atração do Paulista da Série A-1, neste domingo, às 16 horas, no Estádio Santa Cruz, diante do Botafogo (13). O time carioca tenta se reencontrar após a desastrosa derrota para o Sport, por 7 a 2, em Recife, que custou uma vaga na segunda fase da Copa do Brasil. O Botafogo está a apenas dois pontos do Juventus, o que não tira o ânimo do técnico Nicanor de Carvalho Júnior. Para dar moral ao grupo, ele manteve a formação que se deu mal em Recife no meio da semana. O zagueiro Índio, machucado, continua fora . Em seu lugar joga Júlio César. No Juventus, o técnico Paulo Tognassini também mantém o time, que empatou na última rodada com o Rio Branco, em 2 a 2, em São Paulo. O atacante Alex Alves, artilheiro da Série A-1, com 7 gols, é a grande esperança no ataque. Em Americana, também às 16 horas, o Rio Branco, com 8 pontos, recebe o Ituano, invicto e com 13 pontos. Depois de vacilar nas primeiras rodadas, o Rio Branco precisa vencer para não se distanciar dos líderes. No time de Americana, a principal novidade é o volante Rafael, que estava no banco desde que voltou do Grêmio. Igor e o veterano Jorginho brigam por uma vaga no meio-campo. Vanin está confirmado pelo técnico Zé Teodoro. No Ituano, o treinador Ruy Scarpino vai escalar Dias para a posição do zagueiro Júnior Maranhão, que está suspenso. No ataque, ele pode escalar Silvinho no lugar de Lelo. Pela manhã, em Limeira, Internacional, com 7 pontos, e Mogi Mirim, com 5, tentam subir na tabela. A partida será disputada a partir das 11 horas, no estádio Major Levy Sobrinho, o Limeirão. A Inter ocupa a 8.ª posição, enquanto o Mogi é o penúltimo colocado.