Juventus tenta reabilitação na Rua Javari Determinado a se reabilitar da goleada sofrida na estréia, quando perdeu por 5 a 1 para o América, o Juventus enfrenta o Atlético Sorocaba neste sábado, às 17 horas, no Estádio da Rua Javari, em São Paulo, pela segunda rodada do Grupo 1 no Campeonato Paulista. Depois do amargo resultado na estréia, o técnico Roberto Brida decidiu fazer mistério em torno da escalação. No entanto, ele deixou a possibilidade de manter a mesma equipe. "O importante, neste momento, é que todos os jogadores estejam tranqüilos. Ninguém deve se desesperar. O grupo precisa colocar em prática o que treina durante a semana. Os jogadores treinaram, se condicionaram bem fisicamente. Agora é aplicar o que foi feito nos últimos dias", disse. Depois do bom empate contra o Corinthians, por 2 a 2, na abertura do Campeonato Paulista, na quarta-feira. em Sorocaba, o técnico João Martins, do Atlético Sorocaba, decidiu manter o mesmo time. O meia Luizinho Vieira, um dos comandantes no meio-campo do Atlético acredita que uma vitória será importante para a equipe se manter entre os líderes do grupo. "Um resultado positivo pode nos deixar em uma posição confortável", comentou.