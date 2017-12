Juventus testa força diante da Inter A Juventus tem bom teste na luta pela liderança do Campeonato Italiano. Em sua caminhada rumo ao bicampeonato, a líder, com 26 pontos, faz o clássico com a Inter de Milão (19), uma das favoritas ao scudetto, que ainda busca afirmação na competição. Desde a chegada do técnico Alberto Zaccheroni, a Inter vinha em fase ascendente. Em 12 pontos disputados no Italiano, somou 10, fazendo 11 gols e não sofrendo nenhum. Porém, a goleada sofrida diante do Arsenal, pela Copa dos Campeões, por 5 a 1, no meio de semana, acabou se transformando em ducha fria. Agora, para recuperar o ânimo, terá de acabar com a invencibilidade da Juventus, em Turim. Zaccheroni não terá o zagueiro Materezzi e o atacante Recoba, contundidos. Mesmo assim, está confiante. "Eles (jogadores da Juventus) não são perfeitos. Estão no ponto mais alto da tabela porque erraram menos", disse. "Acredito num demasiado pessimismo em torno da equipe. Mas a diferença entre mim e os críticos, é que acredito nos meus jogadores," concluiu. A Juventus defende série de 16 jogos sem perder. E ganha o reforço de Del Piero, recuperado de contusão. Ele formará a dupla de ataque com Trezeguet. Na outra partida de amanhã, a Lazio (19) visita o Siena (11).