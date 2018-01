Juventus tropeça e reacende Italiano A Juventus voltou a vacilar, perdeu para o Palermo por 1 a 0, neste sábado, manteve a liderança, mas reabriu a briga pelo título italiano da temporada de 2004-05. Mesmo com a segunda derrota em seguida (no meio da semana caiu diante da Sampdoria por 1 a 0), a equipe de Turim tem 50 pontos, em 23 rodadas, e pode ter a vantagem reduzida só para dois, se o Milan ganhar hoje o clássico com a Lazio, em Milão. O Palermo, com campanha surpreendente, foi a 35, com o gol marcado por Brienza aos 13 minutos do primeiro tempo, e subiu para o sexto lugar. O Milan precisa provar se tem fôlego para sonhar com mais um scudetto. Para tanto é fundamental bater a Lazio, que tem 24 pontos e sente a ameaça de rebaixamento. Neste ano, os últimos quatro dos 20 que estão na elite do calcio vão para a Série B. Os milaneses entram no Estádio San Siro praticamente com força total, já que Dida, Cafu, Kaká estão confirmados, assim como o argentino Hernán Crespo. A principal baixa é Shevchenko, que se recupera de contusão. Outro confronto de opostos está previsto para o Estádio Tardini, onde o Parma procura tornar menos ameaçadora a sombra de cair para a Série B. A equipe anteriormente controlada pela Parmalat tem 22 pontos, está em 17.º lugar, e não encontra rumo. Para tornar sua missão mais difícil, recebe a Inter, 38 pontos e única invicta da Série A. A equipe de Roberto Mancini, porém, apresenta retrospecto curioso, pois tem 8 vitórias e 14 empates. Está em 3.º lugar, mas longe do título. A Udinese continua à espreita, para voltar à 3.ª colocação. Com 37 pontos, enfrenta o desespero do Brescia, penúltimo com 20, e torce por queda - ou mais um empate - da Internazionale. O Brescia passa a contar com o Marco Delvecchio na luta para fugir da degola. A Roma encontrou equilíbrio, após início ruim, tem 34 pontos, e recebe Bologna (30). Outros jogos: Atalanta (11, lanterna) x Livorno (27), Cagliari (30) x Lecce (29), Chievo (25) x Messina (27) e Reggina (31) x Siena (20). Neste sábado, ainda, a Sampdoria (38 pontos) fez 3 a 0 sobre a Fiorentina (23), gols de Flachi, Tonetto e Diana.