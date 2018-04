Juventus vacila e fica no empate em casa com Genoa

TURIM - A Juventus voltou a tropeçar no Campeonato Italiano, ao empatar em casa com o Genoa, por 1 a 1, neste sábado, na abertura da 22ª rodada. Assim, o time de Turim pode ver sua vantagem na liderança diminuir novamente, se o segundo colocado Napoli vencer o Parma neste domingo.

Depois de entrar em 2013 com oito pontos de vantagem na liderança do campeonato, a Juventus somou apenas uma vitória nas quatro rodadas disputadas neste ano. Assim, tem hoje seis pontos a mais do que o Napoli (49 a 43), diferença que pode cair para três neste domingo.

A situação da Juventus poderia ser ainda pior se a Lazio tivesse vencido neste sábado. Mas a equipe da capital perdeu em casa para o Chievo, por 1 a 0, acabando com uma série invicta de 10 rodadas, e ficou estacionada nos 43 pontos, ainda em terceiro lugar no campeonato.

No jogo deste sábado, em Turim, a Juventus saiu na frente com o gol de Quagliarella aos nove minutos do segundo tempo. Mas permitiu o empate do Genoa, que está na zona de rebaixamento do campeonato, agora com apenas 18 pontos. Borriello marcou aos 23 e definiu o placar.

Além de Parma x Napoli, mais sete jogos acontecem neste domingo pela 22ª rodada do Campeonato Italiano: Bologna x Roma, Atalanta x Milan, Cagliari x Palermo, Catania x Fiorentina, Sampdoria x Pescara, Udinese x Siena e Inter de Milão x Torino.