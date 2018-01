Juventus vai a Bolonha com cautela A Juventus lidera o Campeonato Italiano, com 60 pontos, e não perde essa condição, independentemente dos resultados do fim de semana. Mesmo assim, a ordem de Marcello Lippi é a de não baixar a guarda no clássico com o Bologna, na noite deste domingo, no encerramento da 28.ª rodada da temporada de 2002-03. O treinador avisa que o momento não é adequado para arriscar - em sua avaliação, importa manter a regularidade até o final. A Juve teve jogo desgastante no meio da semana, ao empatar por 1 a 1 com o Barcelona, em casa, pelas quartas-de-final da Copa dos Campeões. O atacante francês David Trezeguet é desfalque certo, pois contundiu a clavícula e fica um mês fora de atividade. O Bologna, 36 pontos, não abandonou a pretensão de ir à Copa da Uefa e pode complicar a vida da Juve. A esperança de boas jogadas e de gol está no veterano atacante Giuseppe Signori. A Lazio vai a Módena cabisbaixa. A equipe romana está em quarto lugar, com 48 pontos, e na quinta-feira levou surra de 4 a 1 para o Porto, na semifinal da Copa da Uefa. O resultado reduziu demais a possibilidade de conquistar o título europeu. No confronto de volta, a Lazio só se salva se vencer por 3 a 0 ou mais. O Chievo (44) segue no ritmo atrevido do ano passado, quando estreou na elite da Itália. O time de Verona visita o Empoli (28) com grande possibilidade de novamente disputar a Copa da Uefa. A Udinese (39) hospeda o Brescia (36), e ambos têm pretensão de obter vaga na competição continental. A Roma (36) corre risco em casa, porque enfrenta o Parma (45), que vem embalado com a vitória de 1 a 0 sobre o Milan na semana passada. Torino (19) e Piacenza (20) fazem jogo de desesperados e quase condenados à Série B. A Atalanta (28) pega a Reggina (29).