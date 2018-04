Juventus vai decidir com Linense o título da Copa FPF

O Juventus vai decidir o título da Copa Federação Paulista - Copa FPF - contra o Linense. O time da capital garantiu sua vaga na final mesmo perdendo para o Mogi Mirim, por 1 a 0, neste domingo cedo, no Estádio João Paulo II, em Mogi. O time da Mooca tinha vencido o jogo de ida, na Rua Javari, por 2 a 0. Antes das semifinais, o Juventus precisava reverter a vantagem do adversário, que somou o maior número de pontos na competição - 45. Mas agora o time dirigido por Márcio Bittencourt joga por dois resultados iguais e com o direito de decidir em casa, porque tem melhor campanha que o time de Lins. No sábado, o Linense eliminou a Ferroviária ao vencê-la, por 1 a 0, em Lins. Antes tinha empatado, por 1 a 1, em Araraquara. O gol da vitória do Mogi foi marcado por Anderson, aos 16 minutos do primeiro tempo. Depois disso, o time da casa criou outras boas chances, mas acabou cansando na etapa final e não chegou ao resultado que precisava: vencer por dois gols de diferença.